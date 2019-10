En légère hausse dans les premiers échanges Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5600 PTS/ 5673 PTS

Les incertitudes au sujet du Brexit et les avertissements sur résultats lancés par Thales (-5.4%), Danone (-8.4%) et Renault (-11.5%) ont pesé sur la tendance vendredi à Paris, le CAC40 ayant terminé en baisse de 0.65% à 5636 points. Avec quatre séances baissières sur les 5 derniers jours, l'indice parisien a toutefois limité la casse, la perte hebdomadaire s'élevant à seulement 0.52%. Wall-Street a également cédé du terrain en fin de semaine, le Dow Jones a perdu 0.95% à 26770 points, le S&P500 a cédé 0.39% à 2986 points et le Nasdaq100 0.93%. Malgré un nouvel épisode sur le Brexit, avec le report du vote de la Chambre des communes, une demande contrainte et forcée de Boris Johnson d'un nouveau report malgré sa détermination à sortir de l'UE le 31 octobre, le CAC40 devrait débuter la séance en légère hausse de 0.1%.

Le gouvernement britannique devrait soumettre de nouveau l'accord de Brexit à un débat et à un vote dès lundi. Graphiquement, un biais baissier reste privilégié en données horaires sous les 5673 points avec les 5600 points comme premier objectif. La prudence devrait rester de mise, avant les nouvelles annonces concernant le Royaume-Uni, d'éventuelles avancées sur le front du commerce et la décision de la BCE sur les taux jeudi.

