En légère hausse dans les premiers échanges

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5007 PTS/ 5100 PTS

La bourse de Paris a terminé non loin de son plus bas du jour hier, pénalisée par des résultats de sociétés mal accueillis et le regain de tensions entre la Chine et les Etats-Unis. Washington a, en effet, demandé à Pékin de fermer le consulat chinois de Houston, dégradant davantage des relations déjà difficiles.

Après un plus haut à 5172 points mardi, suite à l’accord des pays de l’Union européenne pour la mise en place d’un fonds de relance de 750 milliards d’euros, l’indice CAC40 a clôturé en forte baisse de 1.32% à 5037 points, repassant ainsi sous son niveau d’avant accord.



Les indices américains ont quant à eux terminé dans le vert sur fond d'optimisme avec les publications de sociétés. Le Dow Jones a gagné 0.62% à 27006 points, le S&P500 s'est adjugé 0.57% à 3276 points et le Nasdaq100 0.35%. Après la clôture, Microsoft et Tesla ont dépassé les attentes, mais ces chiffres sont accueillis de manière contrastée. Microsoft cédait 2.2% dans les échanges électroniques tandis que Tesla grimpait de 4%. Aujourd'hui, le CAC40 devrait donc reprendre des couleurs comme le suggèrent les contrats Futures en hausse de 0.3%.



En donnés horaires, la dynamique est baissière sous les 5100 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures, et les 5007 points restent pour le moment en ligne de mire.

