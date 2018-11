En légère hausse en attendant New-York Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4935 PTS/ 4980 PTS





Les indices PMI décevants en zone euro ne semblent pas avoir de réel impact. L'indice Flash PMI manufacturier est ressorti à 51.5 contre 53.6 attendu et l'indice Flash PMI services à 53.1 (consensus 53.6).

Cet après-midi, les opérateurs prendront connaissance de ces mêmes indices aux Etats-Unis à 15h45, attendus respectivement à 55.8 et 55.



Outre-Atlantique, les contrats futures présagent d'une ouverture en baisse de 0.4%.



