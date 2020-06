En légère hausse pour les quatre sorcières Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4887 PTS/ 5026 PTS

A l'issue d'une séance en dents de scie, le CAC40 a clôturé en baisse de 0.75% à 4958 points hier, sur fond d'inquiétudes persistantes au sujet de l'évolution du coronavirus. Les opérateurs ont ainsi effectué quelques dégagements, craignant une seconde vague de contaminations, notamment en Chine et aux Etats-Unis. Outre-Atlantique, les indices américains ont terminé en ordre dispersé, soutenus par des statistiques rassurantes. L'indice PhillyFed est ressorti, contre toute attente, à 27.5 (consensus -23) et les indicateurs avancés ont progressé de 2.8%, une première depuis 3 mois. Quant aux inscriptions hebdomadaires au chômage, elles étaient moins bonnes que prévu (1508K contre 1300K attendu).

Le Dow Jones a finalement perdu 0.15% à 26080 points, le S&P500 a grappillé 0.06% à 3115 points et le Nasdaq100 a progressé de 0.3% à 10012 points.



Ce matin, pour cette séance des quatre sorcières, la prudence reste de mise en Europe. Le CAC40 devrait ouvrir en légère hausse de 0.15%. En données horaires, l'indécision perdure. On continuera de surveiller la sortie des 4887/5026 points pour avoir des indications sur la tendance à venir.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.