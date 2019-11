En légère hausse pour terminer la semaine Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 22/11/2019 | 12:05

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5850 PTS/ 5930 PTS

Après des plus hauts touchés mardi en séance et 4 jours de baisse, le CAC40 progresse timidement de 0.24% à 5895 points ce vendredi, dans un contexte d'incertitudes sur les négociations commerciales.

Les indices PMI sont ressortis contrastés mais l'indice PMI manufacturier allemand remonte à 43.8 (42.1 le mois dernier). En zone euro, l'indice PMI manufacturier est ressorti à 46.6 contre 46.4 attendu et l'indice PMI services à 51.5 (consensus 52.4).



Les opérateurs attendent ces mêmes indices aux Etats-Unis à 15h45 puis l'indice du Michigan à 16h (consensus 95.8).

Outre-Atlantique, les contrats futures sont en hausse de 0.2%.



Graphiquement, la consolidation horizontale perdure, l'indice ne montrant pas de réel signe de faiblesse. Seul l'enfoncement des 5850 points constituerait une nouvelle indication baissière militant pour un retour vers les 5815 points voire 5785 points par extension. .

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 ARCELORMITTAL 15.4 6.62% ATOS 74.3 1.67% SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 28.64 1.45% STMICROELECTRONICS 21.77 1.40% RENAULT 44.135 1.19% PERNOD RICARD 166.5 -0.45% CAPGEMINI SE 108 -0.64% VINCI 99.64 -1.00% SANOFI 84 -1.06% TECHNIPFMC 19.23 -2.14% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.