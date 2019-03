En manque de catalyseur Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5280 PTS/ 5310 PTS



Sanofi a pris la tête du palmarès, avec un gain de 1.4%, suivie de près par Orange qui gagne 1%. Les valeurs automobiles sont en revanche, à la traîne et Atos ferme la marche, avec une perte de 1.7%.



Les initiatives restent limitées avant la réunion de la BCE jeudi et les premières données concernant l’emploi aux Etats-Unis, avec l’enquête ADP à 14h15 demain puis le Livre Beige.

Aujourd’hui, l’indice PMI services était légèrement meilleur que prévu en zone euro (52.8 contre 52.3 attendu) et les ventes au détail progressent de 1.3%, comme anticipé. Aux Etats-Unis, l’indice Final PMI services sera dévoilé à 15h45 (consensus 56.2) puis l’indice des services à 16h (consensus 57.4) et les ventes de logements neufs, attendues à 597k. Le budget de l’Etat sera ensuite publié à 20h.



En données horaires, pas de changement, la dynamique est positive au-dessus des 5280 points. Une rechute sous ce niveau supposerait l’amorce d’une consolidation plus marquée en direction des 5262/5247 points dans un premier temps.

