En mode "risk off"

Les craintes concernant le ralentissement économique mondial et notamment aux Etats-Unis ont enegendré de vifs dégagements ces dernières séances, après un nouveau record annuel lundi matin pour le CAC40.

Les opérateurs ont brusquement réagi après la publication de l'indice ISM manufacturier américain, ressorti à 47.8 (consensus 50.4) et ce, après 49.1 le mois dernier. Cela met en évidence deux mois consécutifs de contraction de l'activité.

Le marché reste égalemement pénalisé par les incertitudes entourant le Brexit et les tractations commerciales sino-américaines qui reprendront prochainement.



Les prochaines publications macroéconomiques seront donc suivies avec attention, ainsi que les résultats des sociétés, la saison des trimestriels débutant dans quelques jours des deux côtés de l'Atlantique.



Graphiquement, après un plus haut annuel à 5690 points, le CAC40 amorce un brusque mouvement de consolidation, enfonçant dans la foulée ses moyennes mobiles à 20, 50 et 100 jours. La zone des 5390 points devra désormais contenir les velléités baissières et engendrer une reprise technique, sous peine d'assister à une amplication du mouvement en direction des 5300 points puis 5200 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.