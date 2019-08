En nette baisse à la mi-séance Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5240 PTS/ 5315 PTS



les 300 milliards de dollars d'importations chinoises encore non taxées (mesure applicable à compter du 1er septembre).

Les indices PMI services sous les attentes pèsent également sur la tendance, dans un contexte de craintes au sujet du ralentissement économique. En Chine, il est ressorti à 51.6 contre 52 attendu et à 53.2 en zone euro (consensus 53.3).

Cet après-midi, les opérateurs prendront connaissance de l'indice Final PMI services aux Etats-Unis à 15h45 (consensus 52.2) puis de l'indice ISM services à 16h, anticipé à 55.5.



Les contrats futures américains présagent d'une baisse initiale de 1.2%.



