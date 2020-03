En nette baisse avant la BCE Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 4500 PTS

Objectif de cours : 4280 PTS

La bourse de Paris et les autres places européennes subissent de plein fouet la décision de D. Trump de suspendre tous les vols d’Europe vers les Etats-Unis pendant un moins, afin de tenter d’enrayer la propagation du coronavirus, qualifié de pandémie par l’OMS.

Le CAC40 décroche actuellement de 5.92% à 4327 points et les contrats futures américains sont encore en baisse de 5%.

Les regards devraient aujourd’hui se focaliser sur la Banque centrale européenne qui doit rendre son verdict en matière de politique monétaire à 13h45. La conférence de presse de Christine Lagarde à 14h30 sera également suivie de près.



Au niveau des statistiques, les opérateurs prendront connaissance à 13h30 de l’indice PPI (consensus -0.1%) ainsi que des inscriptions hebdomadaires au chômage, anticipées à 219K. En données horaires, pas de changement, la dynamique est baissière sous les 4608 points voire sous les 4500 points en intraday. L’indice tente pour le moment de prendre appui sur la zone des 4280 points, niveau datant de juillet 2016. Ce niveau devra contenir les velléités baissières sous peine d’assister à une rechute rapide en direction des 4200/4130 points voire 4000 points par extension.

