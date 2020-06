En nette baisse, les craintes sanitaires resurgissent Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4887 PTS/ 5050 PTS

Malgré les nouveaux records du Nasdaq100 et les données encourageantes de la veille au sujet de la reprise de l’activité en zone euro, les places européennes repartent à la baisse ce matin, de nouveau affectées par les craintes sanitaires.

Aux Etats-Unis notamment, les nouveaux cas de contaminations au coronavirus sont à des niveaux record dans certains états, incitant ainsi les opérateurs à de nouveaux dégagements. Avec toutes ses composantes dans le rouge, le CAC40 cède désormais 2.19% à 4907 points. Les indices américains sont quant à eux attendus en baisse de près de 1%.



Du côté des statistiques, l’indice IFO allemand a dépassé les attentes (86.2 contre 85 anticipé et 79.7 le mois dernier). Les opérateurs prendront connaissance à 15h de l’indice HPI puis des stocks pétroliers à 16h30 (consensus 1.2M). Graphiquement, pas de changement, le CAC40 poursuit ses oscillations horizontales au sein du range 4887/5050 points. La zone des 4887/4900 points devra désormais engendrer une réaction positive sous peine d'assister à une poursuite des dégagements en direction des 4840 points.

Palmarès CAC 40 PEUGEOT 14.01 -5.75% SODEXO 58.16 -5.77% UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 51.21 -6.04% RENAULT 20.915 -6.48% ARCELORMITTAL 9.012 -7.77%