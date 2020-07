En nette hausse à l'ouverture Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 4950 PTS

Objectif de cours : 5068 PTS

La bourse de Paris a terminé en baisse de 0.96% à 5007 points hier, toujours pénalisée par les craintes au sujet de la pandémie, alors que la Californie a instauré de nouvelles mesures de reconfinement face à la remontée des nouveaux cas de contamination. La tendance a également été fragilisée par les tensions entre Pékin et Washington, D. Trump ayant ordonné la fin du traitement préférentiel de Hong Kong.



A la faveur de la bonne orientation des valeurs liées à l'énergie et aux matières premières, les indices américains ont quant à eux terminé en nette hausse, soutenus également par les données encourageantes d'un candidat vaccin. Le Dow Jones a gagné 2.13% à 26642 points, le S&P500 s'est adjugé 1.34% à 3197 points et le Nasdaq100 0.82%. Le CAC40 devrait donc reprendre le chemin de la hausse aujourd'hui, comme le suggère le contrat Future (+1.2%). Techniquement, l'indice parisien devrait tester à l'ouverture la zone des 5068 points. Le débordement de ce niveau ouvrirait la voie aux 5120 points. En intraday, un biais haussier restera par conséquent privilégié au-dessus des 5007 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 ACCOR 24.95 6.94% SAFRAN 95.72 6.66% SODEXO 64.78 4.72% AIRBUS SE 69.22 4.63% SCHNEIDER ELECTRIC SE 100.7 3.96% CARREFOUR 13.96 -0.75% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.