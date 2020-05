En nette hausse à la mi-séance Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 4336 PTS

Objectif de cours : 4420 PTS

Les signaux encourageants sur le plan sanitaire, avec la baisse du nombre de contamination dans plusieurs pays, permettent aux places européennes de débuter la semaine en nette progression.

Les opérateurs renforcent ainsi leur exposition sur les actifs risqués, sur fond d'espoirs d'une reprise progressive de l'activité économique, bon nombre de pays assoupplissant petit à petit les mesures de confinement. Avec la plupart de ses composantes dans le vert, le CAC40 s'inscrit désormais en hausse de 2.42% à 4381 points, malgré l'annonce de l'entrée du Japon en récession, le PIB pour le premier trimestre étant ressorti à -0.9% (-1.8% au T4 2019).

Les contrats futures américains sont, pour leur part, en hausse de 1.5%. Du côté des statistiques, seul l'indice NAHB sera publié aux Etats-Unis à 16h (consensus 53). En données horaires, le CAC40 poursuit son mouvement de reprise et conserve un biais haussier au-dessus des 4336 points. Au-dessus de ce niveau, les principaux objectifs haussiers demeurent inchangés à 4420/4460 points.

