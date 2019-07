En nette hausse après la trêve commerciale Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5572 PTS/ 5611 PTS



Les contrats futures américains sont pour leur part en hausse de 1%.



Sur le plan macroéconomique, l'indice PMI manufacturier chinois a déçu (49.4 contre 50.1 attendu). En zone euro, il est dans le consensus à 47.6 et le taux de chômage tombe à 7.5% (7.6% attendu).

Cet après-midi, les opérateurs prendront connaissance à 15h45 de l'indice Final PMI manufacturier, avant l'ISM manufacturier à 16h, anticipé à 51.3. Les dépenses de construction seront dévoilées à la même heure (consensus 0.1%).



Graphiquement, le CAC40 a testé ce matin la zone de résistance des 5614 points, correspondant à ses plus hauts annuels en clôture hebdomadaire.

En données horaires, un biais haussier reste privilégié au-dessus des 5538 points voire au-dessus des 5572 points en intraday, plus bas du jour. Une rechute sous ce niveau militerait néanmoins pour le comblement du gap ouvert ce lundi.



