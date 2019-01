En nette hausse avant Wall-Street Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 18/01/2019 | 12:12

Opinion : Positive au dessus de 4824 PTS

Objectif de cours : 4890 PTS

Pour cette séance des trois sorcières, le CAC40 et les autres places européennes accentuent leur avance depuis l’ouverture, portées par un regain d’optimisme sur les relations commerciales internationales alors qu’un article du Wall-Street journal évoquait hier de possibles réductions des droits de douane sur les produits chinois. Cette information a toutefois été démentie par le Département du Trésor.



A la mi-séance, le CAC40 progresse de 1.38% à 4860 points et les contrats futures américains sont en hausse de 0.2%.

Du côté des statistiques, la production industrielle sera dévoilée à 15h15 (consensus 0.2%) puis l’indice de confiance du Michigan à 16h, le marché table sur 97.



D’un point de vue technique, le CAC40 sort par le haut de la zone des 4730/4843 points et prend désormais le chemin des 4873/4890 points, bornes d’un gap laissé ouvert mi-décembre. Ces niveaux constituent désormais les principaux objectifs à court terme.



Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 ATOS SE 73.66 4.87% STMICROELECTRONICS 12.86 4.38% TECHNIPFMC 20.88 3.98% MICHELIN 93 3.98% CARREFOUR 16.615 3.71% ESSILORLUXOTTICA 112.05 -0.04% SODEXO 94.16 -1.07% SANOFI 72.92 -1.07% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.