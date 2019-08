En nette hausse avant les minutes de la Fed Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 5325 PTS

Objectif de cours : 5455 PTS





Dans l’attente des minutes du FOMC ce soir à 20h, le CAC40 progresse désormais de 1.49% à 5424 points. On retrouve logiquement en tête du palmarès Renault (+4.7%), suivi de LVMH (+3.2%) et Publicis (+2.8%).



Du côté des statistiques, les ventes de logements existants seront dévoilées aux Etats-Unis à 16h (consensus 5.41M) puis les stocks pétroliers à 16h30, attendus à -1.4M.

Les contrats futures américains présagent pour le moment d’une ouverture en hausse de 0.6%.



D’un point de vue graphique, le CAC40 s’affranchit aujourd’hui de la zone de résistance des 5400 points, donnant ainsi un nouveau signal positif. La dynamique en cours devrait se poursuivre en direction des 5455 points, borne basse d’un gap laissé ouvert le 2 août. Au-delà, les 5500 points seraient alors en ligne de mire.

