En nette hausse avec la poursuite des négociations commerciales Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 11/10/2019 | 11:24

Opinion : Positive au dessus de 5530 PTS

Objectif de cours : 5660 PTS

Le CAC40 aligne aujourd'hui une deuxième séance consécutive de forte hausse sur fond d'anticipation d'une fin heureuse dans le dossier commercial entre Pékin et Washington. Les négociations ont repris hier et se poursuivent ce vendredi, laissant penser que des progrès subsantiels pourraient être faits.

A la mi-séance, le CAC40 progresse de 1.13% à 5632 points et les contrats futures américains sont en hausse de 0.9%.



Du côté des valeurs, on notera la contre-performance de Publicis (-14%) suite à l'abaissement de ses perspectives pour cette année.

Sur le plan macroéconomique, les prix à l'importation seront publiés à 14h30 (consensus -0.1%) puis l'indice de confiance du Michigan à 16h, anticipé à 92.



Graphiquement, le CAC40 conserve une dynamique positive en données horaires au-dessus des 5530 points. Une première cible haussière a été atteinte vers 5630 points et l'indice se dirige vers les 5660 points, dernier rempart avant les plus hauts annuels.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 STMICROELECTRONICS 18.575 3.66% RENAULT 52.66 3.66% ARCELORMITTAL 13.13 3.34% BNP PARIBAS 44.99 2.98% CRÉDIT AGRICOLE 11.045 2.89% L'ORÉAL 244.8 -0.20% PERNOD RICARD 169.8 -0.35% PUBLICIS GROUPE 36.64 -13.83% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.