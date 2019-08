En nette hausse en attendant Wall-Street Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 5305 PTS

Objectif de cours : 5350 PTS



Avec toutes ses composantes dans le vert, l'indice parisien progresse désormais de 1.05% à 5321 points et les contrats futures américains sont en hausse de 0.3%.

Le marché bénéficie également du rebond plus fort que prévu des exportations chinoises et de la remontée des rendements obligataires.



Du côté des statistiques, les opérateurs attendent à 14h30 les inscriptions hebdomadaires au chômage (consensus 215K) puis les stocks de commerce de gros à 16h, anticipés en hausse de 0.2%.



Graphiquement, le CAC40 a ouvert en gap haussier ce matin, confirmant son mouvement de reprise amorcé la veille. En intraday, un biais positif reste privilégié au-dessus des 5305 points avec les 5350 points comme premier objectif.

Une rechute sous les 5305 points invaliderait cette anticipation, suggérant une nouvelle rechute en direction des 5280 points dans un premier temps.

