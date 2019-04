En nette hausse pour la première séance du T2 2019 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 01/04/2019 | 08:00

Opinion : Positive au dessus de 5285 PTS

Objectif de cours : 5400 PTS



Ce dernier devrait poursuivre sur sa lancée aujourd'hui, avec un gain de 0.8% à l'ouverture, grâce à la clôture positive de Wall-Street et la publication d'un indice PMI manufacturier chinois supérieur aux attentes (50.8 contre 50.1 attendu).



Les indices américains avaient également progressé en fin de semaine, dans le sillage d'entretiens "fructueux" avec les interlocuteurs chinois à Pékin, et ce, en dépit



En données horaires, le CAC40 reste en phase de reprise technique et devrait rallier aujourd'hui la zone des 5400 points. Au-dessus de ce niveau, on pourra s'attendre à un retour rapide vers les 5443 points. Porté par les espoirs d'un accord commercial sino-américain, après la reprise des négociations en fin de semaine, le CAC40 a clôturé en forte hausse de 1.02% à 5350 points vendredi dernier, ce qui porte sa performance à 13.1% sur ce premier trimestre.Ce dernier devrait poursuivre sur sa lancée aujourd'hui, avec un gain de 0.8% à l'ouverture, grâce à la clôture positive de Wall-Street et la publication d'un indice PMI manufacturier chinois supérieur aux attentes (50.8 contre 50.1 attendu).Les indices américains avaient également progressé en fin de semaine, dans le sillage d'entretiens "fructueux" avec les interlocuteurs chinois à Pékin, et ce, en dépit des incertitudes liées au Brexit , après un troisième vote négatif pour le gouvernement May. Le Dow Jones a gagné 0.82% à 25929 points, le S&P500 s'est adjugé 0.67% à 2834 points et le Nasdaq100 0.8%.En données horaires, le CAC40 reste en phase de reprise technique et devrait rallier aujourd'hui la zone des 5400 points. Au-dessus de ce niveau, on pourra s'attendre à un retour rapide vers les 5443 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 PERNOD RICARD 160.9 1.51% STMICROELECTRONICS 13.88 1.09% ARCELORMITTAL 19.279 0.95% PUBLICIS GROUPE 46.35 0.74% ACCOR 36.74 0.66% VALEO 27.39 -0.29% SODEXO 98.44 -0.38% MICHELIN 108.6 -0.64% CAPGEMINI 109.15 -0.64% ATOS 86.9 -1.27% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.