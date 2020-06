En nette hausse, soutenu par la Fed Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4887 PTS/ 4950 PTS

Dans le sillage du rebond de Wall-Street hier, en réaction aux nouvelles mesures de soutien de la Fed, le CAC40 a ouvert en nette hausse ce matin, frôlant dans la foulée les 4950 points. L’indice parisien réduit désormais légèrement son avance, pour s’inscrire actuellement en hausse de 2.29% à 4926 points. Du côté des statistiques, l’indice Zew allemand est ressorti à 63.4 contre 60 attendu. En deuxième partie de séance seront dévoilées les ventes au détail à 14h30 (consensus 7.9%) puis la production industrielle à 15h15, qui devrait ressortir en hausse de 3%. A 16h, les opérateurs prendront connaissance des stocks des entreprises et de l’indice NAHB des prix immobiliers, ainsi que de l’intervention de Jerome Powell. D'un point de vue technique, le CAC40 a amorcé une reprise technique, après une brève incursion sous les 4700 points hier. L'indice devra désormais déborder les 4950 points pour disposer d'un nouveau potentiel d'appréciation en direction des 5000/5050 points.

Sous les 4887 points, plus bas du jour, on pourra au contraire s'attendre au comblement au moins partiel du gap ouvert ce matin.

