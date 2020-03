En proie à des prises de bénéfices Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 27/03/2020 | 11:39

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4390 PTS/ 4600 PTS

Malgré la forte poussée de Wall-Street hier suite à l'adoption par le Sénat américain du plan de relance de 2.000 milliards de dollars, le CAC40 accentue ses pertes en cette fin de semaine, alors que les opérateurs s'inquiètent de la poursuite de la propagation du Covid-19.

L'indice parisine recule actuellement de 3.12% à 4401 points et les contrats futures américains sont en baisse de 1.7%.



Du côté des statistiques, l'indice Core PCE ainsi que les dépenses et revenus des ménages seront publiés à 13h30 puis l'indice de confiance du Michigan à 15h.



En données horaires, le CAC40 demeure en phase de reprise. Toutefois un retour sous les 4390 points militerait pour de nouveaux dégagements en direction des 4240 points dans un premier temps, zone de convergence avec la moyenne mobile à 50 heures.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 TECHNIPFMC PLC 7.08 1.43% SODEXO 66.36 1.07% SANOFI 77.96 0.33% SAINT-GOBAIN 22.395 0.09% SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 16.5 -6.66% ESSILORLUXOTTICA 102.35 -6.66% VINCI 70.76 -6.72% BOUYGUES 28.94 -6.74% UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 51.67 -8.29% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.