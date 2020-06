En proie à des prises de bénéfices Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 09/06/2020 | 11:06

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5060 PTS/ 5200 PTS

La hausse du début de séance s’est rapidement évaporée en Europe, les opérateurs effectuant des prises de bénéfices marquées sur les banques et les valeurs cycliques. Après un plus haut à 5203 points à l’ouverture, le CAC40 cède désormais 1.77% à 5084 points.



Sur le front des valeurs, Société Générale recule de 7.5%, Renault et Peugeot cèdent respectivement 6% et 5.6%. Quelques défensives surnagent, à l’image de Danone ou Sanofi, qui progressent de 0.7%. Outre-Atlantique, les indices sont attendus en baisse de 1% en moyenne. Du côté des statistiques, le PIB recule de 3.6% en zone euro. Les stocks de commerce de gros seront dévoilés aux Etats-Unis à 16h (consensus 0.4%).

La réunion de la Fed débute aujourd’hui, elle rendra son verdict en matière de politique monétaire demain soir. En données horaires, le CAC40 reflue sous les 5200 points et amorce un mouvement de consolidation. Comme évoqué dernièrement, l’enfoncement des 5060 points militerait pour une poursuite des dégagements avec les 5000 points comme premier objectif baissier.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.