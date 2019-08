En proie à des prises de bénéfices, la Fed "déçoit" Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à moyen terme du 01/08/2019 | 09:07



Les investisseurs ont notamment été déçus par les propos moins accommodants que prévu de J. Powell.

La Réserve Fédérale a certes baissé ses taux d'intérêts de 25 points de base, mais elle a laissé entendre que cette décision constituait un ajustement du milieu de cycle et non pas le début d'une série de baisse des taux. Ces annonces ont engendré quelques prises de bénéfices, d'autant que les tractations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis peinent à aboutir.



Sur le mois de juillet, certains titres réalisent néanmoins de belles progressions. Technip engrange 11%, STM et EssilorLuxottica +7%. D'autres valeurs sont, en revanche, à la peine, à l'image de Michelin et Kering qui perdent 10% ou Renault qui recule de 9%.



Graphiquement, le CAC40 amorce un mouvement de consolidation après avoir testé la zone de résistance majeure des 5640/5650 points. La dynamique reste pour le moment positive en données journalières au-dessus des 5450 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 100 jours mais l'enfoncement de ce niveau suggérerait l'amorce d'une consolidation de plus forte ampleur avec les 5330 points comme premier objectif baissier.

Après avoir tutoyé ses plus hauts de 2018 fin juillet, avec les bonnes publications de sociétés et les espoirs d'une baisse des taux par la Fed, le CAC40 amorce un mouvement de consolidation durant cette période estivale.Les investisseurs ont notamment été déçus par les propos moins accommodants que prévu de J. Powell.La Réserve Fédérale a certes baissé ses taux d'intérêts de 25 points de base, mais elle a laissé entendre que cette décision constituait un ajustement du milieu de cycle et non pas le début d'une série de baisse des taux. Ces annonces ont engendré quelques prises de bénéfices, d'autant que les tractations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis peinent à aboutir.Sur le mois de juillet, certains titres réalisent néanmoins de belles progressions. Technip engrange 11%, STM et EssilorLuxottica +7%. D'autres valeurs sont, en revanche, à la peine, à l'image de Michelin et Kering qui perdent 10% ou Renault qui recule de 9%.Graphiquement, le CAC40 amorce un mouvement de consolidation après avoir testé la zone de résistance majeure des 5640/5650 points. La dynamique reste pour le moment positive en données journalières au-dessus des 5450 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 100 jours mais l'enfoncement de ce niveau suggérerait l'amorce d'une consolidation de plus forte ampleur avec les 5330 points comme premier objectif baissier.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 23.32 5.02% ESSILORLUXOTTICA 128.2 4.53% LEGRAND 65.52 2.60% PERNOD RICARD 161.95 1.82% BOUYGUES 32.94 1.73% TOTAL 46.52 -1.09% PEUGEOT 21.06 -1.40% ARCELORMITTAL 14.221 -2.05% TECHNIPFMC 24.6 -2.19% VEOLIA ENVIRONNEMENT 22.33 -2.28% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.