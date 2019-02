En proie à quelques prises de bénéfices Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5197 PTS/ 5260 PTS



La prudence devrait désormais rester de mise, dans l’attente de la signature d’un éventuel compromis.



Du côté des statistiques, les opérateurs prendront connaissance à 14h30 des permis de construire et des mises en chantier, anticipés respectivement à 1.29M et 1.25M, puis à 15h, de l’indice FHFA des prix immobiliers. Jerome Powell s’exprimera à 15h45 et l’indice de confiance du Conference Board (consensus 124.8) et l’indice manufacturier de Richmond (consensus 6) seront publiés à 16h.



Outre-Atlantique, les contrats futures sont également en baisse de 0.25%.

Graphiquement, pas de changement majeur, le CAC40 consolide horizontalement, ne montrant pour le moment pas de réel signe de faiblesse. Seul l'enfoncement des 5197 points suggèrerait l'amorce d'une consolidation de plus forte ampleur en direction des 5170 points puis 5140 points.

