En proie à quelques prises de bénéfices

Opinion : Négative sous les 5395 PTS

Objectif de cours : 5350 PTS



Les opérateurs optent pour des prises de bénéfices, après un plus haut de 3 semaines hier, sur fond de tensions commerciales persistantes entre la Chine et les Etats-Unis.

Le secrétaire américain au commerce a notamment indiqué qu'aucun traité commercial ne sera annoncé à l'occasion du sommet du G20. Les deux partis restent sur leur position et semblent durcir le ton.



A la mi-séance, le CAC40 recule de 0.57% à 5377 points et les contrats futures américains sont en baisse de 0.2%.



Autre statistique au programme, les stocks pétroliers seront publiés à 16h30 (consensus -1.0M).



