En situation d'attente

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4890 PTS/ 4945 PTS



A 14h30, Mario Draghi fera ensuite sa traditionnelle conférence de presse.



A la même heure, seront dévoilés aux Etats-Unis les prix à l'importation et les inscriptions hebdomadaires au chômage, anticipées à 226h.



Le marché parisien grappille désormais 0.03% à 4910 points et Wall-Street est attendue en hausse de 0.2%.



En données horaires, on suite de près la sortie des 4890/4945 points pour agir dans un sens comme dans l'autre. Seul le dépassement des 4945 points permettrait d'anticiper une poursuite du rattrapage en direction des 4975/5010 points. Après un début de séance positif, le CAC40 est revenu à l'équilibre aujourd'hui, la prudence semblant de mise avant la réunion de la BCE sur les taux à 13h45. Celle-ci devrait annoncer la fin à son programme de rachats d'actifs.A 14h30, Mario Draghi fera ensuite sa traditionnelle conférence de presse.A la même heure, seront dévoilés aux Etats-Unis les prix à l'importation et les inscriptions hebdomadaires au chômage, anticipées à 226h.Le marché parisien grappille désormais 0.03% à 4910 points et Wall-Street est attendue en hausse de 0.2%.En données horaires, on suite de près la sortie des 4890/4945 points pour agir dans un sens comme dans l'autre. Seul le dépassement des 4945 points permettrait d'anticiper une poursuite du rattrapage en direction des 4975/5010 points.

