En situation d'attente Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 27/06/2019 | 11:38

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5500 PTS/ 5535 PTS



Les titres à caractère défensif et les valeurs industrielles pèsent sur la tendance.

Outre-Atlantique, les contrats futures américains sont en hausse de 0.4%.



Sur le plan macroéconomique, le PIB américain est attendu à 3.1% à 14h30 et les inscriptions hebdomadaires au chômage à 220K. A 16h, seront dévoilés les promesses de ventes de logements, anticipées en hausse de 1.1%.



Graphiquement, le CAC40 peine à trouver une orientation et se maintient au sein de son trading range. On attendra la sortie des 5500/5535 points pour agir.



A l'approche du sommet du G20, les espoirs d'avancées des négociations commerciales sino-américaines permettent aux places européennes de reprendre un biais positif ce matin. Le CAC40 reste néanmoins à la traîne, malgré la bonne orientation des valeurs financières, celui-ci grappillant 0.04% à 5502 points.Les titres à caractère défensif et les valeurs industrielles pèsent sur la tendance.Outre-Atlantique, les contrats futures américains sont en hausse de 0.4%.Sur le plan macroéconomique, le PIB américain est attendu à 3.1% à 14h30 et les inscriptions hebdomadaires au chômage à 220K. A 16h, seront dévoilés les promesses de ventes de logements, anticipées en hausse de 1.1%.Graphiquement, le CAC40 peine à trouver une orientation et se maintient au sein de son trading range. On attendra la sortie des 5500/5535 points pour agir.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 ESSILORLUXOTTICA 111.5 2.15% SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 22.1 1.54% STMICROELECTRONICS 15.335 1.22% CARREFOUR 16.875 1.20% ACCOR 37.56 1.19% TECHNIPFMC 22.15 -1.07% AXA 22.885 -1.17% VINCI 89.14 -1.37% SAFRAN 128.8 -1.53% VIVENDI 23.7 -3.11% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.