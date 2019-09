En situation d'attente Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5580 PTS/ 5620 PTS



En l'absence de publication macroéconomique majeure, les opérateurs ont effectué quelques rotations sectorielles, délaissant les valeurs à caractère défensif (Pernod Ricard -3.5%, Sanofi -2.9%), au profit des valeurs bancaires et des cycliques (Société Générale +4.1%, Peugeot +3.5%, BNP Paribas +3%).



Outre-Atlantique, les indices ont également marqué une pause malgré la hausse du secteur bancaire et des pétrolières. Le Dow Jones a gagné 0.14% à 26836 points, le S&P500 s'est effrité de 0.01% à 2978 points et le Nasdaq100 a perdu 0.26%.



Ce matin, le CAC40 devrait de nouveau ouvrir sur une note hésitante.

