En situation d'attente avant la BCE

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4909 PTS/ 5026 PTS

Les anticipations de nouvelles mesures de soutien par la BCE et les données encourageantes au niveau de l'économie ont soutenu la tendance hier en Europe, à l'image du CAC40 qui a clôturé en forte hausse de 3.36% à 5022 points.

Les opérateurs ont salué les indices PMI services meilleurs que prévu en Chine (55 contre 47.4 attendu), en zone euro (30.5 contre 28.7 anticipé) et aux Etats-Unis, avec un ISM services à 45.4 (consensus 44.2).

L'enquête ADP a surpris agréablement, en faisait état de 2760K destructions de postes contre -9000K attendues. Les indices américains ont eux aussi terminé en nette hausse, le Dow Jones a progressé de 2.05% à 26269 points, le S&P500 a gagné 1.36% à 3122 points et le Nasdaq100 0.49%.



Aujourd'hui, le CAC40 est attendu en légère baisse de 0.2%, reprenant son souffle avant les annonces de la BCE à 13h45 et la conférence de presse de Christine Lagarde à 14h30. D'un point de vue graphique, la configuration demeure inchangée. La tendance reste haussière en données horaires au dessus des 4909 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. Seul un retour sous ce niveau militerait pour l'amorce d'une consolidation avec les 4865 points puis 4795 points comme premiers objectifs.

