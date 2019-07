En situation d'attente avant la Fed Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5485 PTS/ 5560 PTS



Les publications de sociétés du jour sont accueillies de manière contrastée, BNP Paribas, Vinci et Essilor Luxottica s’adjugent respectivement 3.7%, 3.4% et 3% alors que L’Oreal recule de 4.8%.



Du côté des statistiques, en zone euro, le PIB est conforme aux attentes à +0.2%, tout comme le taux de chômage à 7.5%. L’indice CPI progresse de 1.1% contre 1% attendu.

Cet après-midi, les opérateurs attendent à 14h15 l’enquête ADP qui devrait faire état de 150K créations de postes. A 15h45, l’indice PMI de Chicago devrait ressortir à 51.7. A 16h30, seront dévoilés les stocks pétroliers, anticipés à -2.5M. Enfin, J. Powell fera sa traditionnelle conférence de presse à 20h30 après l’annonce probable d’une baisse des taux à 20h.



Graphiquement, pas de changement majeur. La dynamique est baissière en données horaires sous les 5560 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. A court terme, on attendra désormais la sortie des 5485/5560 points pour avoir des indications sur la tendance à venir.

