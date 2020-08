En situation d'attente avant le NFP Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4860 PTS/ 4910 PTS

Réagissant au statu quo de la Banque d’Angleterre et à ses prévisions plus pessimistes, le CAC40 a terminé en baisse de 0.91% à 4888 points hier. La BOE a, en effet, indiqué qu’elle ne s’attendait pas à un retour aux conditions pré-Covid avant fin 2021 et avertit que la reprise devrait être plus lente que prévu.

Les indices américains ont quant à eux salué les inscriptions hebdomadaires au chômage meilleures que prévu (1186K contre 1410K attendu), reléguant au second plan les tensions sino-américaines ou les incertitudes sur l'adoption du nouveau plan de relance par le Congrès. Porté encore par Apple (+3.5%), le Dow Jones a gagné 0.68% à 27386 points, le S&P500 s'est adjugé 0.64% à 3349 points et le Nasdaq100 1.27%.



Dans l'attente du rapport sur l'emploi américain, le CAC40 devrait débuter la séance sur une note hésitante.



Graphiquement, le marché parisien fait preuve de sous-performance par rapport à Wall-Street et ne parvient pour le moment pas à rebondir de manière convaincante. A court terme, on attendra la sortie des 4860/4910 points pour se positionner dans un sens comme dans l'autre.

Laurent Polsinelli

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.