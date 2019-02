En territoire négatif après l'Asie Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 26/02/2019 | 08:07

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5210 PTS/ 5260 PTS





Outre-Atlantique, c'est aussi le vert qui domine malgré neuf semaines consécutives de hausse. Le Dow Jones a gagné 0.23% à 26092 points, le S&P500 s'est adjugé 0.12% à 2796 points et le Nasdaq100 0.35%.



La bourse de Paris devrait toutefois céder du terrain ce matin, comme le suggèrent les contrats futures en baisse de 0.4%. Les places asiatiques ont également consolidé, avec notamment l'escalade des tensions entre le Pakistan et l'Inde, accusée d'incursion aérienne.



Graphiquement, pas de changement, la dynamique est positive au-dessus des 5210 points. L'enfoncement de ce niveau, qui devrait être testé à l'ouverture, militerait néanmoins pour l'amorce d'une consolidation en direction des 5180 points puis 5140 points. Porté par le report de l'entrée en vigueur des nouveaux droits de douane sur les produits chinois et l'éventualité d'un accord imminent entre la Chine et les Etats-Unis, l'indice CAC40 a terminé en légère hausse de 0.31% à 5231 points hier. La volatilité est restée particulièrement faible, dans l'attente de nombreux catalyseurs sur le plan macroéconomique.Outre-Atlantique, c'est aussi le vert qui domine malgré neuf semaines consécutives de hausse. Le Dow Jones a gagné 0.23% à 26092 points, le S&P500 s'est adjugé 0.12% à 2796 points et le Nasdaq100 0.35%.La bourse de Paris devrait toutefois céder du terrain ce matin, comme le suggèrent les contrats futures en baisse de 0.4%. Les places asiatiques ont également consolidé, avec notamment l'escalade des tensions entre le Pakistan et l'Inde, accusée d'incursion aérienne.Graphiquement, pas de changement, la dynamique est positive au-dessus des 5210 points. L'enfoncement de ce niveau, qui devrait être testé à l'ouverture, militerait néanmoins pour l'amorce d'une consolidation en direction des 5180 points puis 5140 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 26.21 1.73% PEUGEOT 22.43 1.54% BNP PARIBAS 43.685 1.23% CRÉDIT AGRICOLE 10.916 0.98% TOTAL 50.03 0.66% DANONE 66.71 -1.37% L'ORÉAL 220.9 -1.43% SAINT-GOBAIN 32.05 -1.54% ENGIE 13.905 -1.59% TECHNIPFMC 19.9 -2.26% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.