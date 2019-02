En timide hausse à l'ouverture Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5140 PTS/ 5205 PTS



L'indice parisien a ainsi terminé en hausse de 0.3% à 5168 points hier.



Celui-ci devrait poursuivre sur sa lancée aujourd'hui, comme le laissent envisager les contrats futures (+0.1%).

Au niveau de la macroéconomie, la séance sera peu chargée, avec l'indice Zew à 11h et l'indice NAHB aux Etats-Unis à 16h.



Graphiquement, la tendance reste clairement positive en données horaires au-dessus des 5140 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 20 heures. Le débordement des 5170 points devrait ouvrir la voie aux 5200/5205 points. Le CAC40 a débuté la semaine sur une note positive, malgré l'absence de Wall-Street pour le "Washington's day". Les valeurs financières s'inscrivaient en nette hausse, soutenue par la perspective d'un nouveau TLTRO par la BCE et l'optimisme est resté de mise, avec l'annonce de la reprise des négociations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis.L'indice parisien a ainsi terminé en hausse de 0.3% à 5168 points hier.Celui-ci devrait poursuivre sur sa lancée aujourd'hui, comme le laissent envisager les contrats futures (+0.1%).Au niveau de la macroéconomie, la séance sera peu chargée, avec l'indice Zew à 11h et l'indice NAHB aux Etats-Unis à 16h.Graphiquement, la tendance reste clairement positive en données horaires au-dessus des 5140 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 20 heures. Le débordement des 5170 points devrait ouvrir la voie aux 5200/5205 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.