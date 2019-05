En timide hausse avant le NFP Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 5600 PTS

Objectif de cours : 5525 PTS



Les opérateurs ont ainsi digéré les propos de la Fed qui se veut toujours patiente pour l’évolution de sa politique monétaire. La faiblesse de l’inflation apparaît toutefois « passagère », écartant les récents espoirs d’une baisse des taux.



Les indices américains ont également cédé du terrain, avec des statistiques contrastées et une certaine vigilance à l’approche du rapport mensuel sur l’emploi. La productivité a progressé de 3.6% (consensus 0.9%), les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties à 230K contre 220K attendu et les commandes industrielles ont progressé de 1.9% alors que le marché attendait 1%.

A la clôture, impactés aussi par la baisse du pétrole, le Dow Jones cédait 0.46% à 26308 points, le S&P500 0.21% à 2918 points et le Nasdaq100 0.36%.



Concernant l’emploi aux Etats-Unis, les opérateurs anticipent un taux de chômage à 3.8%, avec 181K créations de postes et un salaire horaire en hausse de 0.3%. Dans cette attente, le CAC40 devrait débuter la séance en hausse de 0.1%.

