En timide hausse dans les premiers échanges

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5460 PTS/ 5540 PTS

Dans l’attente de plusieurs statistiques d’importance cette semaine et surtout de la reprise des négociations commerciales entre Pékin et Washington jeudi, le CAC40 a poursuivi son mouvement de rattrapage hier et terminé en hausse de 0.61% à 5521 points. Les indices américains ont quant à eux terminé dans le rouge, dans un contexte de prudence, la Chine ayant averti qu’elle présenterait une offre n’incluant aucun engagement de réforme de la politique industrielle chinoise. Un accord global, souhaité par la Maison Blanche, ne devrait pas être conclu en quelques jours.

Le Dow Jones a clôturé en baisse de 0.36% à 26478 points, le S&P500 a perdu 0.45% à 2939 points et le Nasdaq100 0.37%.



Ce matin, les contrats futures présagent d'une hausse de 0.2% pour le CAC40, malgré un indice PMI services sous les attentes en Chine (51.3 contre 52.1 attendu). Graphiquement, le CAC40 demeure en phase de reprise technique, avec comme principal objectif la zone des 5535/5540 points. Sous cette zone de cours, nous conservons un biais baissier dans l'attente de nouvelles informations sur le commerce et des prochaines statistiques qui ont jusqu'à présent déçu.

