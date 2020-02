En timide hausse, sans Wall-Street aujourd'hui Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 6030 PTS/ 6110 PTS

Alors que Wall-Street restera fermée aujourd’hui pour le « Presidents’day », la bouse de Paris a débuté la semaine sur une note positive, après l’abaissement par la Banque populaire de Chine du taux de sa facilité de crédit à moyen terme (de 3.25% à 3.15%) et l’injection de 200 milliards de yuans (26,4 milliards d'euros) de liquidités. D’autres mesures de soutien pourraient être annoncées cette semaine. Le CAC40 progresse actuellement de 0.13% à 6077 points, dans des volumes qui restent toutefois limités, seulement 570 millions d’euros ayant été échangés sur les principales composantes de la cote.



Aucune statistique ne sera dévoilée en deuxième partie de séance.



D'un point de vue graphique, la configuration demeure inchangée. On continuera de surveiller la sortie des 6030/6110 points pour agir.

