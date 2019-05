Encadré de gaps Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 5250 PTS

Objectif de cours : 5150 PTS





En attendant l'ouverture de Wall Street, les opérateurs prendront connaissance des revenus et des dépenses des ménages, puis à 16h de l'indice de confiance de l'université de Michigan.



Graphiquement, en données horaires, la tendance baissière à court terme s'amplifie, en ouvrant un nouveau gap qui se rajoute à d'autres, identifiés sur le graphique en rose. Le support des 5150 points devrait représenter la prochaine cible baissière avant une remobilisation acheteuse. A la hausse, les 5250 points paraissent compliqués à franchir dans un tel contexte. En ouvrant en forte baisse, le CAC40 rajoute un gap à son parcours baissier et de la complexité à la phase de consolidation. Les valeurs parisiennes cèdent 1.35% à mi-séance, emportées par Renault (-4%) et TechnipFMC (-4%). Preuve de la généralisation du mouvent, aucune valeur n’échappe au repli.En attendant l'ouverture de Wall Street, les opérateurs prendront connaissance des revenus et des dépenses des ménages, puis à 16h de l'indice de confiance de l'université de Michigan.Graphiquement, en données horaires, la tendance baissière à court terme s'amplifie, en ouvrant un nouveau gap qui se rajoute à d'autres, identifiés sur le graphique en rose. Le support des 5150 points devrait représenter la prochaine cible baissière avant une remobilisation acheteuse. A la hausse, les 5250 points paraissent compliqués à franchir dans un tel contexte.

