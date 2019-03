Encore de bonnes dispositions à l'ouverture Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 5260 PTS

Objectif de cours : 5320 PTS



En données horaires, la tendance reste haussière au-dessus des 5260 points, borne haute du gap laissé ouvert en fin de semaine. Les 5300 points restent en ligne de mire voire 5320 points par extension. La bourse de Paris vient d'aligner une nouvelle semaine de hausse, avec une performance hebdomadaire de 0.95%, portée par les espoirs d'avancées sur le commerce et les statistiques décevantes qui plaident pour une poursuite du soutien monétaire des banques centrales.Vendredi dernier, le CAC40 a terminé en hausse de 0.47% à 5265 points, alourdi en fin de journée par les statistiques américaines (dépenses, revenus des ménages, ISM manufacturier et indice du Michigan sous les attentes).Outre-Atlantique, c'est une neuvième semaine consécutive de hausse alors qu'un traité entre la Chine et les Etats-Unis pourrait être signé avant le 27 mars . Le Dow Jones a gagné 0.43% à 26026 points, le S&P500 s'est adjugé 0.69% à 2804 points et le Nasdaq100 0.76%.Ce matin, le CAC40 devrait poursuivre sur sa lancée, comme le suggèrent les contrats futures en hausse de 0.5%.En données horaires, la tendance reste haussière au-dessus des 5260 points, borne haute du gap laissé ouvert en fin de semaine. Les 5300 points restent en ligne de mire voire 5320 points par extension.

