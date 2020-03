Énième tentative de rebond Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4610 PTS/ 4910 PTS

Profitant du large rebond de Wall-Street hier, la bourse de Paris tente une nouvelle fois de rebondir, cette dernière s'inscrivant actuellement en hausse de 1.86% à 4722 points. La tendance est également soutenue par la baisse de 50 points de base du taux directeur de la Banque D'Angleterre (de 0.75% à 0.25%).

Les opérateurs attendent désormais la décision de la BCE demain.



Outre-Atlantique, les contrats futures présagent d'une baisse initiale de 2.4%, traduisant la nervosité des intervenants, les indices américains ayant progressé de l'ordre de 5% hier.



Du côté des statistiques, l'indice CPI sera publié à 13h30 (consensus 0%) puis les stocks pétroliers à 15h30. Rappelons que Wall-Street ouvrira ses portes à 14h30.



Graphiquement pas de changement, la tendance demeure clairement baissière en données horaires sous les 4910 points. Les fortes variations intraday invitent à la prudence, mais il faudra attendre la sortie des 4610/4910 points pour avoir plus de visibilité sur l'orientation à venir.

