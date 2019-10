Entre ralentissement économique et guerre commerciale Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 5589 PTS

Objectif de cours : 5484 PTS

Comme la veille, la bourse de Paris et les autres places européennes creusent leurs pertes depuis l’ouverture, réagissant à la forte baisse de Wall-Street hier, suite à la publication de l’ISM manufacturier nettement sous les attentes (47.8 contre 50.4 attendu et 49.1 le mois dernier).

L’aversion au risque fait son grand retour, d’autant plus que la Maison Blanche étudie la possibilité de limiter les flux de capitaux américains vers les actions chinoises, rumeur qui avait été démentie pendant le week-end. Exception faite de Pernod Ricard qui surnage à +0.5%, toutes les composantes de l’indice parisien sont dans le rouge, celui-ci cédant désormais 1.41% à 5518 points.

Les plus fortes baisses sont enregistrées par Hermes, Cap Gemini et Kering, lesquelles cèdent en moyenne 2.8%.

Wall-Street devrait par ailleurs ouvrir en baisse de 0.6% cet après-midi.



Les prochaines données macroéconomiques seront donc suivies avec attention, à commencer par l’enquête ADP dans le secteur privé à 14h15, qui devrait faire état de 140K créations d’emplois. A 16h30, les stocks pétroliers sont attendus à 2.0M. Graphiquement, la configuration s’est nettement dégradée, le CAC40 évoluant sous ses plus bas de la semaine dernière. Les 5484 points sont désormais en ligne de mire, borne basse d’un gap laissé ouvert le 4 septembre. L’éventuel enfoncement de ce niveau ouvrirait la voie aux 5440 points.

Palmarès CAC 40 BOUYGUES 35.23 -3.95% TOTAL 45.455 -3.98% UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 127.45 -4.06% SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 23.63 -4.06% ARCELORMITTAL 11.952 -6.21%