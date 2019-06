Escalade des tensions commerciales Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 5250 PTS

Objectif de cours : 5140 PTS





Vendredi, les indices américains avaient également corrigé. Le Dow Jones a perdu 1.41% à 24815 points. Le S&P500 a cédé 1.32% à 2752 points et le Nasdaq100 1.62%.



Graphiquement, la tendance demeure clairement baissière sous les 5260 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 50 heures, voire sous les 5210 points en intraday. L'indice CAC40 devrait de nouveau tester ce matin les 5160 points, plus bas de vendredi. En l'absence de préservation de ce niveau, il faudrait s'attendre à de nouveaux dégagements en direction des 5140 points puis 5117/5100 points. La réaction de l'indice vers les 5160 points devrait ainsi être décisive. Après avoir cédé 0.79% à 5207 points vendredi dernier, suite aux nouvelles sanctions douanières américaines à l'encontre du Mexique pour tenter de juguler l'immigration clandestine, le CAC40 devrait une nouvelle fois ouvrir en baisse de 0.6% ce matin, après la nouvelle contre offensive de Pékin, décidée à ne par se laisser faire. Les annonces prévoient notamment une liste d'entreprises américaines qui ne pourront plus commercer avec des sociétés chinoises , de quoi annihiler encore un peu l'appétit pour le risque des opérateurs.Vendredi, les indices américains avaient également corrigé. Le Dow Jones a perdu 1.41% à 24815 points. Le S&P500 a cédé 1.32% à 2752 points et le Nasdaq100 1.62%.Graphiquement, la tendance demeure clairement baissière sous les 5260 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 50 heures, voire sous les 5210 points en intraday. L'indice CAC40 devrait de nouveau tester ce matin les 5160 points, plus bas de vendredi. En l'absence de préservation de ce niveau, il faudrait s'attendre à de nouveaux dégagements en direction des 5140 points puis 5117/5100 points. La réaction de l'indice vers les 5160 points devrait ainsi être décisive.

