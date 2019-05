Espoirs d'appaisement des tensions commerciales Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5270 PTS/ 5340 PTS



Après avoir perdu 1.81% hier, le CAC40 récupère ainsi 0.91% à 5329 points. Les indices américains devraient également reprendre quelques couleurs, avec des futures actuellement en hausse de 0.4%.



Du côté des statistiques, les opérateurs prendront connaissance à 14h30 des commandes de bien durables, anticipées en baisse de 2%.



En données horaires, l'indice CAC40 amorce un mouvement de reprise technique. La dynamique reste pour le moment baissière sous les 5340 points et seul le dépassement de ce niveau permettrait d'anticiper une poursuite du rattrapage en direction des 5380/5400 points.

Les places européennes rebondissent aujourd'hui, après leur forte baisse de la veille, les opérateurs nourrissant l'espoir d'un prochain accord sino-américain dans les semaines à venir. Bien qu'aucune rencontre ne soit programmée avant le G20, D. Trump s'est dit convaincu qu'un accord commercial avec la Chine pourrait être conclu rapidement et que le dossier Huawei pouvait être réglé dans le cadre d'un accord global avec Pékin.

