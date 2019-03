Expulsion haussière Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 5200 PTS

Objectif de cours : 5300 PTS



Ces derniers prendront connaissance, dans l’après-midi, des dépenses des ménages ainsi que de leurs revenus, de l’indice ISM manufacturier et enfin de l’indice de confiance du Michigan.



Graphiquement, en données horaires, l’expulsion haussière a généré un nouveau gap au-delà des 5247 points. Cette ouverture tonique valide les intentions ambitieuses du consensus acheteur, décrites régulièrement dans cette rubrique. La cible des 5300 points constitue la prochaine étape mais sans perdre de vue que ce mouvement a démarré il y a 730 points sans connaitre de « drawdown ». Il conviendra donc d’être attentif à tout repli sous les 5200 points, synonyme d’une introduction à une phase marquée de consolidation.



