Plusieurs éléments ont ravivé l’aversion au risque des opérateurs. Tout d’abord, les craintes de ralentissement économique mondial qui pourrait peser sur le commerce international. Bien que les Etats-Unis conservent une croissance robuste (+3.5% en rythme annualisé), les autres zones géographiques ont clairement mis en évidence un ralentissement de l’activité. Le PIB progresse de 6.5% au troisième trimestre en Chine et de seulement 0.2% en zone euro (+0.4% attendu). Il est stable en Italie et recule même de 0.2% en Allemagne ou encore de 0.3% au Japon…des plus bas de plus de 4 ans. De quoi assombrir les perspectives et le moral des intervenants, comme en témoignent les révisions baissières successives des prévisions de croissance mondiale par l’OCDE.

En Europe, c’est le risque politique qui prédomine, avec la forte opposition rencontrée par le projet sur le Brexit et l’immobilisme de l’Italie concernant son budget, la commission européenne prévoyant des sanctions pour déficit excessif.



Les marchés ont également pâti de la forte chute du pétrole, ce dernier ayant perdu plus de 25% en quelques semaines, avec une production qui reste toujours abondante. Les pétrolières, les valeurs cycliques, les technologiques et l’automobile ont été particulièrement malmenées, les opérateurs préférant se tourner vers des secteurs plus défensifs, tels que la santé, les services aux collectivités ou la distribution, alors que les bénéfices des sociétés plafonnent et que les perspectives déçoivent.

A l’approche de la fin de l’année, l’attention devrait rester focalisée sur la question commerciale, avec le début du G20 le 30 novembre prochain. Les problématiques européennes pourraient également être sources de volatilité, d’autant plus avec les problématiques différentes entre banques centrales et la perspective d’une hausse des taux aux Etats-Unis en décembre.



D'un point de vue graphique, l'indice CAC40 a amorcé un mouvement de correction, après sa brutale réaction au contact de la zone des 5530 points. Celui-ci revient actuellement tester ses points bas d'octobre, à proximité des 4900 points, niveau correspondant à la borne basse d'un canal haussier en bleu sur le graphique. Cette zone de cours devra impérativement contenir les velléités baissières et engendrer une reprise technique, sous peine d'assister à une poursuite du mouvement en cours en direction des 4865 points, borne basse d'un gap laissé ouvert en mars 2017, voire 4750 points par extension, support majeur en données journalières.

