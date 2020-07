Fin de semaine dans le calme Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5039 PTS/ 5145 PTS

Après sa forte hausse de mercredi sur fond d'espoir d'un vaccin contre le Covid-19, la bourse de Paris a marqué une pause hier, les opérateurs réagissant à la forte baisse de la bourse chinoise et aux données contrastées de son économie. Le PIB a progressé de 3.2% (consensus 2.2%) mais les ventes au détail ont reculé de 1.8%, laissant perplexe sur le scénario d'une reprise rapide. Le CAC40 a ainsi terminé en baisse de 0.46% à 5085 points, le statu quo de la BCE étant resté sans impact. Outre-Atlantique, les résultats des bancaires ont été accueillis de manière contrastée. JPMorgan s'est adjugé 2.5% tandis que Bank of America a perdu 2.7%. Les indices américains ont finalement clôturé dans le rouge malgré la hausse de 7.5% des ventes au détail aux Etats-Unis ou le bond à 24.1 de l'indice PhillyFed.

Le Dow Jones a perdu 0.5% à 26734 points, le S&P500 a cédé 0.34% à 3215 points et le Nasdaq100 0.7%.



Ce matin, le contrat Future CAC40 présage d'une ouverture autour de l'équilibre, avant le sommet de Bruxelles, les opérateurs restant préoccupés par le renforcement de l'épidémie dans plusieurs pays. En données horaires, pas de changement, la dynamique est positive au-dessus des 5039 points. Seule une rechute sous ce niveau militerait pour de nouveaux dégagements en direction des 5007/5000 points voire 4950 points par extension.







Laurent Polsinelli

