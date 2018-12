Fin de semaine dans le rouge Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4850 PTS/ 4950 PTS



Le président de la BCE a, comme attendu, annoncé la fin du programme de rachats d’actifs en décembre, tout en indiquant que le début d’année devrait être médiocre, avec une conjoncture faible pendant le premier semestre, repoussant probablement la première hausse des taux au minium au début de l’été 2019.



Outre-Atlantique, la tendance est restée fragilisée par les incertitudes sur les négociations commerciales américaines, même si elles semblent avancer dans le bon sens. Les indices ont finalement clôturé en ordre dispersé. Le Dow Jones et le Nasdaq100 ont gagné respectivement 0.29% et 0.06% alors que le S&P500 s'est effrité de 0.02%.



En France, le CAC40 est attendu en baisse de 0.7% ce matin, dans le sillage de Tokyo qui a subi quelques prises de bénéfices (-0.99%) d'autant que



