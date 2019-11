Fin de semaine dans le rouge Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 08/11/2019 | 08:06

Opinion : Négative sous les 5900 PTS

Objectif de cours : 5840 PTS

Les séances se ressemblent à la bourse Paris, l'indice ayant de nouveau inscrit un record annuel hier, enchainant 12 séances positives sur les 14 dernières, dans le sillage des bons résultats d’entreprises et de la perspective de la signature d’un accord entre la Chine et les Etats-Unis. L'indice CAC40 a terminé en hausse de 0.4% à 5890 points hier, emmené par ArcelorMittal (+6.7%), Sodexo (+5.9%) et les banques. Outre-Atlantique, les indices ont également progressé alors que les Etats-Unis ont confirmé que le "pré-accord" en cours de négociation comprendra une renonciation à certains des droits de douane en place. Le Dow Jones a gagné 0.66% à 27675 points, le S&P500 s'est adjugé 0.27% à 3085 points et le Nasdaq100 0.29%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait toutefois marquer une pause, comme le suggèrent les contrats futures en baisse de 0.4%. En données horaires, on attendra désormais la sortie des 5870/5900 points pour avoir des indications sur la tendance à venir. La forte appréciation de ces dernières semaines incite néanmoins à la prudence même si l'optimisme semblant pour le moment sans faille.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 ATOS 72.6 2.22% PERNOD RICARD 167.4 1.61% AXA 25.38 1.52% LEGRAND 70.72 1.14% SANOFI 83 0.78% BNP PARIBAS 50.71 -1.23% TECHNIPFMC 18.655 -1.32% RENAULT 46.745 -1.48% SODEXO 104.05 -1.51% CRÉDIT AGRICOLE 12.28 -2.31% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.