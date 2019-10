Fin de semaine dans le vert Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5658 PTS/ 5725 PTS

Après un début de séance positif dans le sillage de quelques bons résultats d’entreprise (Atos +9.9%, STM +8.6% et Hermès +1.9%), le CAC40 a gardé le cap suite au maintien des taux inchangés par la BCE et terminé en gain de 0.55% à 5684 points. La banque centrale a confirmé que les taux resteront à leurs niveaux actuels ou à des niveaux plus bas jusqu'à ce que les perspectives d'inflation convergent durablement vers un niveau proche de 2%. Les achats d’actifs reprendront par ailleurs à compter du 1er novembre, à un rythme mensuel de 20 milliards d'euros. Aux Etats-Unis, les commandes de biens durables ont reculé de 1.1% alors que le marché attendait -0.5% et les ventes de logements neufs ont également déçu (701K contre 710K anticipé). Les inscriptions hebdomadaires au chômage étaient, quant à elles, légèrement meilleures que prévu (212K contre 216K attendu), tout comme l’indice Flash PMI manufacturier à 51.5 (consensus 50.7). L’indice Flash PMI services était conforme aux attentes à 51.

Les indices américains ont terminé en ordre dispersé, après des résultats de sociétés contrastés. A la baisse, on retrouvait Twitter (-2.8%), 3M (-4%), Ford (-6.6%) et Ebay (-9.1%) alors que parallèlement Paypal, Tesla s’envolaient de 8.6% et 17.6%.

Le Dow Jones a clôturé en repli de 0.11% à 26806 points, le S&P500 a gagné 0.19% à 3010 points et le Nasdaq100 s'est adjugé 0.98%.



L’indice parisien devrait donc débuter cette dernière séance de la semaine en hausse de 0.15%.

Graphiquement, le CAC40 consere une dynamique positive en données horaires au-dessus des 5658 points, correspondant à la moyenne mobile à 100 heures ainsi qu’à une oblique haussière qui fait office de soutien. Tant que ce niveau est préservé, l'indice pourrait de nouveau aller tuttoyer ses records annuels.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli

