Fin de semaine dans le vert, surfant sur les annonces de la BCE

Opinion : Positive au dessus de 5610 PTS

Objectif de cours : 5672 PTS



La banque centrale européenne a abaissé hier le taux de dépôt à -0.5% et indiqué que les rachats d’actifs reprendront à partir du 1er novembre, au rythme de 20 milliards d’euros mensuels par mois (consensus de l'ordre de 40 milliards).



L'indice parisien progresse actuellement de 0.27% à 5657 points et les contrats futures américains sont en hausse de 0.25%.

Les opérateurs attendent en deuxième partie de séance les ventes au détail et les prix à l'importation à 14h30 puis l'indice de confiance du Michigan et les stocks des entreprises à 16h.



