Fin de semaine en nette baisse

Opinion : Négative sous les 5100 PTS

Objectif de cours : 4940 PTS

Après un plus haut à 5083 points en début de journée, dans le sillage de la clôture positive de Wall-Street la veille et de plusieurs bons résultats d’entreprises, la bourse de Paris a peu à peu réduit son avance, affichant un repli de 0.07% à 5033 points à la clôture. Les indices américains ont, en effet, ouvert en ordre dispersé, les résultats du jour étant accueillis dans réel enthousiasme. Après 4% de hausse à l’ouverture, Tesla a terminé en baisse de 5%. Microsoft a, de son côté, cédé 4.3%.

La tendance s’est alourdie en deuxième partie de séance dans le sillage des valeurs technologiques. Le Dow Jones a clôturé en baisse de 1.31% à 26652 points, le S&P500 a cédé 1.23% et le Nasdaq100 2.67%.



Cela augure d’une ouverture baissière à Paris, le contrat Future CAC40 cédant 1.2% ce matin, alors que la Chine a répliqué en demandant la fermeture du consulat américain à Chengdu.



En données horaires, l’indice parisien devrait ouvrir en large gap baissier sous les 5000 points. En l’absence de réaction positive dans les premiers échanges, on pourra s’attendre à une poursuite du mouvement en direction des 4940/4950 points dans un premier temps voire 4880 points par extension.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.