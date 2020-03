Forte hausse en attendant le G7 Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5380 PTS/ 5480 PTS

La forte poussée de Wall-Street hier, sur fond d’espoirs d’une action coordonnée des banques centrales, permet au CAC40 et aux autres places européennes de rebondir, avec des gains de plus de 2% ce matin.

L’indice parisien s’adjuge pour sa part 2.37% à 5459 points et les contrats futures américains sont en légère hausse de 0.2%.



Les pays du G7 devraient dévoiler aujourd’hui un communiqué sur les solutions à apporter face à la propagation du coronavirus à travers le globe. Du côté des statistiques, l’indice CPI a progressé de 1.2% en zone euro (consensus 1.4%) et l’indice PPI de 0.04% (contre 0.5% attendu). Quant au taux de chômage, il est stable à 7.4%.

Aucune statistique majeure ne sera dévoilée en deuxième partie de séance. Graphiquement, le CAC40 confirme son mouvement de reprise, ralliant dans la foulée son premier objectif majeur situé vers 5480 points. Seul le dépassement de ce niveau permettrait d’anticiper une poursuite du rebond en direction des 5590 points voire 5684 points par extension.

